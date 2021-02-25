Власти Российской Федерации заявили, что оккупированный Крым и Севастополь никогда не вернутся в состав Украины.
Соответствующее мнение озвучил вице-спикер Государственной думы Российской Федерации Петр Толстой на зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, передает ТАСС.
Российский политик заявил, что Крым якобы останется частью России навсегда.
«Отдельно хочу сказать, что по-прежнему неприемлемым остается тон в отношении российского Крыма и Севастополя, который прозвучал в выступлениях украинских коллег. Но это уже, по всей видимости, дань традиции. Нужно время, чтобы они поняли, что ни Крым, ни Севастополь никогда не вернутся на Украину и всегда будут частью Российской Федерации», — заявил Толстой.
Как мы уже рассказывали ранее, СБУ разместила перед зданием посольства Российской Федерации в Киеве новый билборд, на нем изображена эмблема спецслужбы и надпись «Крым — это Украина».
Тем временем, Россия продолжает активно стягивать в оккупированный Крым своих военнослужащих, вооружение и технику.