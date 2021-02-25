Соглашение с Международным валютным фондом о пересмотре программы позволит правительству снизить ставки заимствований на внешних рынках.

Об этом в комментарии «РБК-Украина» заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

По оценкам Устенко, ставка купона сейчас может составить до 7% годовых.

«Выйти на рынок заимствования капитала можно. Но стоит ли это делать сейчас, если мы находимся в высокой степени уверенности, что наше сотрудничество будет продолжено? Если мы выйдем сейчас и одолжим на внешнем рынке, значит, мы должны будем заплатить на один процентный пункт дороже, чем после того, как Украина выйдет на совет директоров МВФ», — добавил советник президента.

Устенко обратил внимание, что сейчас нет жесткой нагрузки на правительство по части внешних выплат. Пиковые платежи по госдолгу наступают в марте и сентябре — на март запас прочности уже сформирован.

Экономист также добавил, что внутренний рынок сейчас более предпочтителен:

«Во-первых, потому что это гривна. Во-вторых, это относительно недорогой ресурс. Реальные процентные ставки, по которым Минфин одалживает деньги, не так уж высоки. Если предположить, что инфляция по итогу года будет около 7% — а они на внутреннем рынке размещаются под 11% — реальная ставка будет около 4%. Это даже дешевле, чем то, что можно было бы получить на внешних рынках».

Как сообщалось ранее, Международный валютный фонд «заморозил» транш для Украины. Дело в том, что накануне миссия МВФ вынесла неутешительный вердикт: «Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы». Программу финансовой помощи пока не останавливают, но в ближайшее время денег Украина не получит.

Накануне экс-министр экономики и нынешний советник главы Офиса президента Тимофей Милованов заявил, что Украина делает все возможное для достижения договоренностей с Международным валютным фондом.

Международный валютный фонд настаивает на том, чтобы в Украине создавались условия, при которых Кабинет министров не сможет вручную снижать цены на газ. При этом кредиторы понимают, что рынок голубого топлива практически монополизирован и уязвим.