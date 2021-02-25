Канцлер Австрии Себастьян Курц выступил за введение общеевропейского «зеленого паспорта» (так называемого COVID-паспорта). По его мнению, это поможет восстановить нормальную жизнь в ЕС.

Об этом политик сообщил на своей странице в Twitter.

Он отметил, что в ЕС стремятся поскорее вернуться к привычной жизни с максимумом свободы, но пока есть пандемия COVID-19, достичь этого можно будет только при условии необходимых мероприятий — вакцинации и тестировании:

«Поэтому нам нужен общеевропейский Зеленый паспорт, с помощью которого можно будет свободно путешествовать, ездить без ограничений по делам и в отпуск, а также наконец снова наслаждаться гастрономией, культурой, событиями и другими вещами».

Он также привел в пример Израиль, где, по его словам, действует система своеобразных COVID-паспортов.

Wir wollen möglichst schnell wieder zurück zur Normalität, unser altes Leben wieder haben und ein Maximum an Freiheit. Solange es die Pandemie und das Virus gibt, wird das nur gehen, wenn wir auf Schutzmaßnahmen setzen, entweder durch eine Impfung oder Test. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) February 24, 2021

Как сообщалось ранее, в Украине еще до начала вакцинации, мошенники активно обсуждали тему изготовления фальшивых COVID-паспортов. Купить их уже хотят туристы, а также антипрививочники. Почему покупать фальшивый COVID-паспорт опасно.

24 февраля в Украине стартовала вакцинация против COVID-19 — первую дозу прививки получили 159 человек.