В Ивано-Франковской области вводят жесткие карантинные ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19.

Как сообщил в Facebook мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, ограничительные меры начнут действовать с 26 февраля и продлятся, предварительно, две недели.

В частности, в регионе будут действовать такие ограничения:

детсады с завтрашнего дня закроют, однако рассматривается вопрос о введении дежурных садов, чтобы родители могли оставить там детей. Школы переходят на дистанционное обучение;

движение транспорта (в то числе с городским, междугородним автобусным, железнодорожным и авиационным) будет приостановлено. Передвигаться по городу можно будет легковыми автомобилями — до пяти человек (без учета детей в возрасте до 14 лет) и служебными/арендованными авто — исключительно на сидячих местах и с использованием индивидуальных средств защиты.

всем учреждениям и предприятиям рекомендуется перевести работу в гибкий график и дистанционный режим;

контрольно-пропускные пункты продолжат работать.



Как сообщалось ранее, в регионах с «красным» уровнем эпидемиологической опасности Кабинет министров установил запрет на регулярные и нерегулярные автомобильные и железнодорожные пассажирские перевозки, а также на работу городского электротранспорта и метрополитена.

Из-за резкого скачка заболеваемости COVID-19 в Черновицкой области усилили карантин.