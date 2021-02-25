Пенсионный возраст для женщин в Украине повысят уже через несколько месяцев. При этом требования к стажу будут повышать ежегодно для всех — через 6 лет почти половина 60-летних останется без выплаты.

Об этом говорится в материале «Обозревателя».Как будут повышать пенсионный возраст апрель 2021-го

Пенсионный возраст повысят для женщин. Если сейчас они могут выходить на заслуженный отдых (если хватает стажа) в 59,5 лет, то с 1 апреля придется работать на полгода больше. Фактически права мужчин и женщин будут равными, общий пенсионный возраст составит 60 лет. Но это не значит, что все смогут рассчитывать на выплаты с этого возраста, говорится в законе об «Обязательном общегосударственном пенсионном страховании».январь 2022-го

Требования по стажу увеличатся на 12 месяцев. Все, кто не выполнит условия, должны будут работать до 63 или 65 лет.

в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 29 и более лет стажа;

в 63 года будут выходить на пенсию те, у кого от 19 до 29 лет стажа;

в 65 лет будут выходить на пенсию те, у кого от 15 до 19 лет стажа.

январь 2023-го

С января для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь как минимум 30 лет стажа. Уже это требование не смогут выполнить ощутимое количество украинцев. Постепенно число тех, кто вынужденно работает до 63 и 65 лет будет расти.

в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 30 и более лет стажа;

в 63 года будут выходить на пенсию те, у кого от 20 до 30 лет стажа;

в 65 лет будут выходить на пенсию те, у кого от 15 до 20 лет стажа.

январь 2024-го

в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 31 и более лет стажа;

в 63 года будут выходить на пенсию те, у кого от 21 до 31 лет стажа;

в 65 лет будут выходить на пенсию те, у кого от 15 до 21 лет стажа.

январь 2025-го

в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 32 и более лет стажа;

в 63 года будут выходить на пенсию те, у кого от 22 до 32 лет стажа;

в 65 лет будут выходить на пенсию те, у кого от 15 до 22 лет стажа.

январь 2026-го

​​​​​​​в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 33 и более лет стажа;

в 63 года будут выходить на пенсию те, у кого от 23 до 33 лет стажа;

в 65 лет будут выходить на пенсию те, у кого от 15 до 23 лет стажа.

январь 2027-го

​​​​​​​в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 34 и более лет стажа;

в 63 года будут выходить на пенсию те, у кого от 24 до 34 лет стажа;

в 65 лет будут выходить на пенсию те, у кого от 15 до 24 лет стажа.

январь 2028-го

​​​​​​​в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 35 и более лет стажа;

в 63 года будут выходить на пенсию те, у кого от 25 до 35 лет стажа;

в 65 лет будут выходить на пенсию те, у кого от 15 до 25 лет стажа.

В Украине больше не обязательно вести бумажные трудовые книжки. По желанию сотрудников их можно оставить, но работодатель уже не обязан хранить документ. Кроме того, пенсии благодаря электронному учету стажа будут назначать автоматически.

Максимальная пенсия в Украине вырастет с 17 690 до 18 540 грн в июле 2021 года, а в декабре этого года до 19 340 грн. Соответственно, самые «богатые» пенсионеры будут получать на 1650 грн больше.