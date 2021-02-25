В Украине создан Конгресс местных и региональных властей при президенте для установления качественно новых отношений между центральной и местной властями.

Первый глобальный вопрос, который стоит перед новым органом – подготовка Муниципального кодекса Украины, рассказал президент Владимир Зеленский на заседании Совета развития общин и территорий.

«Отношения между центром и общинами должны стать абсолютно новыми, я бы сказал – качественно новыми. Они должны быть конструктивными, прозрачными и эффективными. Для этого мы создаем Конгресс местных и региональных властей при президенте Украины», – заявил Зеленский.

Новый государственный орган должен стать площадкой для диалога и решений.

По его словам, у Конгресса будет свой постоянно действующий офис, и его работа должна быть максимально эффективной, а не только «на бумаге».

«Думаю, что вам удастся разработать кодекс, который будет способствовать не только развитию отдельных регионов, но и укреплению унитарной, неделимой Украины», – резюмировал глава государства.

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