В Украине зафиксировано 8 147 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки. В частности, заболели 483 ребенка и 301 медработник.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (711), Житомирской (711), Закарпатской (654), Киеве (652) и Винницкой (639) областях.

Также за минувшие сутки госпитализированы — 2770 человек, выписаны из больниц — 2306 человек, умерли — 135.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 1325841 человек;

выздоровели — 1159311 человек;

летальных случаев — 25 596;

проведено ПЦР-тестов — 6809165.

