24 февраля в Украине стартовала вакцинация против COVID-19 — в этот день первую дозу прививки получили 159 человек. В Киеве за первые полчаса прививочной кампании вакцинировали 30 медиков.

Об этом сообщается на сайте КГГА.

«По состоянию на 11:30 вакциной CoviShield вакцинировали 30 медиков, все чувствуют себя хорошо», — говорится в сообщении.

В первых рядах на вакцинацию пришел заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии для инфекционных больных Александровской клинической больницы Алексей Куценко:

«Я решил самостоятельно, что вакцинация необходима. Необходима массовая вакцинация населения Украины для того, чтобы сбить шквал ковидной инфекции. К сожалению, люди предвзято относятся к вакцинации. Надеюсь, наш пример станет положительным и будет аргументом для сомневающихся».

Известно, что в Киеве для иммунизации сформировали 15 мобильных бригад.

https://www.youtube.com/watch?v=mYXQvAjek7U&feature=emb_logo

Накануне, 24 февраля, вакцинацию провели в 5 областях. Количество прививок, проведенных в регионах:

Винницкая область — 10 прививок;

Житомирская область — 40 прививок;

Киевская область — 19 прививок;

Черкасская область — 80 прививок;

Черниговская область — 10 прививок.

Глава Минздрава Максим Степанов сказал, что сегодня вакцинация стартует в: Полтавской, Сумской, Донецкой, Луганской, Черновицкой, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской, Львовской, Закарпатской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Ровненской, Волынской, Кировоградской, Харьковской областях и Киеве.

Известно, что в Закарпатскую область прибыла первая партия вакцины против COVID-19. Сразу планируется вакцинировать 38 медицинских работников мобильных бригад по иммунизации и 1620 медиков, которые оказывают медицинскую помощь больным COVID-19. Всего на первом этапе будет вакцинировано около 3000 жителей области.

В Полтавской области первую дозу вакцины ввели врачу-инфекционисту из областной клинической инфекционной больницы Роману Пономаренко.

В Харьковскую область поступила первая партия вакцины от коронавируса CoviShield – 30 400 доз препарата. Первые прививки получат медики.

В Житомир привезли 17 тысяч 300 доз вакцины против коронавируса. Вакцинацию начали с Житомирской городской больницы №2 имени Павлусенко. Первым на Житомирщине вакцинировался врач-анестезиолог Василий Шутенко.

Черновицкая область получила 15 100 доз вакцины от COVID-19. Первая прививка получил детский врач-анестезиолог.

Донецкая область также получила вакцину — ее направят военным и гражданским.

Сделали первую прививку и в Одессе — ее получил заведующий детским отделением инфекционной больницы Сергей Костенко.

Пандемия COVID-19 продолжает диктовать свои правила для путешественников, поскольку вакцинация во многих странах только началась. Ранее сообщалось о том, куда смогут улететь украинцы летом 2021.