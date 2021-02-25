24 февраля, согласно решению правительства, на всей территории Украины установили адаптивный карантин.

Сейчас в большинстве областей действует «желтый» уровень эпидемической опасности. Исключение составляет Ивано-Франковская область, где введен «красный» уровень.

Какие ограничения действуют в «желтой» карантинной зоне:

Как сообщалось ранее, в регионах с «красным» уровнем эпидемиологической опасности Кабинет министров установил запрет на регулярные и нерегулярные автомобильные и железнодорожные пассажирские перевозки, а также на работу городского электротранспорта и метрополитена.

Из-за резкого скачка заболеваемости COVID-19 в Черновицкой области усилили карантин.

