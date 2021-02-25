Всемирная организация здравоохранения считает, что COVID-паспорта не должны использоваться для международных поездок.

Подробности передает Daily Mail. В организации напоминают, что все еще неизвестно, насколько эффективно вакцины защищают человечество от распространения COVID-19.

Эксперты ВОЗ отмечают, что нет доказательств того, что человек, получивший прививку, является безопасным для окружающих, поскольку у ученых нет подтверждений, что вакцинация существенно сокращает передачу вируса.

Соответственно, человек с прививкой от коронавируса все равно может переносить вирус и передавать его тем, кто не успел вакцинироваться.

В организации добавили, что пассажиры с прививками не должны иметь возможности обходить существующие ограничения на поездки, направленные на сокращение вируса.

«Сейчас сертификаты иммунитета не рекомендуются как необходимые для международных путешествий. Это потому что, во-первых, вакцины не доступны для всех, что может только ограничить, а не открыть возможности для путешествий. Во-вторых, у нас сейчас недостаточно данных, чтобы понять, поможет ли вакцинация прекратить передачу вируса», — заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Как мы уже рассказывали ранее, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация против COVID-19 — в этот день первую дозу прививки получили 159 человек. В Киеве за первые полчаса прививочной кампании вакцинировали 30 медиков.

Тем временем, канцлер Австрии Себастьян Курц выступил за введение общеевропейского «зеленого паспорта» (так называемого COVID-паспорта). По его мнению, это поможет восстановить нормальную жизнь в ЕС.