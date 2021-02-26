Ровно 7 лет тому оккупанты подняли российский флаг над зданием Верховного совета в Крыму. После этого был закрыт въезд со стороны материковой Украины. 26 февраля официально признано Днем крымского сопротивления российской оккупации.

В 2014 году эти дни отметились митингами сторонников России, заявить о своей позиции пришло немало и проукраински настроенных крымчан. Этот протест стал последним массовым сопротивлением обычных граждан в Крыму.

«26 февраля 7 лет назад я был на том митинге со своим родственником, – рассказал «Сегодня» киевский переселенец из Крыма Эрфан Кудусов. – Разошлись все тогда в надежде, что тогдашние украинские власти, военные и спецслужбы предпримут все для защиты Крыма. В те дни мы, как общественность, не дали попасть в Верховный совет пророссийски настроенным депутатам. И тогда, и сейчас мы считаем, что свой общественный долг мы выполнили в полной мере. Но уже 27 февраля мы узнали, что Крым захвачен диверсионными группами без опознавательных знаков. Мы посчитали себя преданными. И предали с двух сторон – со стороны официального Киева и со стороны правоохранительных органов, спецслужб Украины. Последние тогда способствовали захвату Крыма».

Кудусов говорит, что 7 лет в Крыму назрел ряд проблем: с полуострова время от времени выезжают переселенцы, остро стоит проблема воды:

«Я приведу пример Ялты, где до оккупации никогда с этим проблем не было. Сегодня в Ялте вода подается по три часа утром и по три – вечером. С 6 до 9 и с 18 до 21. Также стало известно, что в Массандре была ликвидирована станция водоперекачки, а участок продан в частные руки. Местные жители бунтуют, но ничего сделать не могут. В Судаке вода привозная. Качество желает лучшего. Стабильно снабжается водой лишь Симферополь и Севастополь – там, где есть военные базы. Для себя воды оккупанты не жалеют».

Один из жителей Евпатории, который летом планирует сдать свое жилье в аренду, жалуется, что зарплаты остаются крымскими, а цены давно – московские:

«Особенно подорожали алкоголь, сигареты. Что касается прогноза на курортный сезон, то многие хотят, чтобы из-за карантина были закрытые границы. Тогда все отдыхающие полетят не в Египет, а в Крым».

