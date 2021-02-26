В Украине закрыли уголовное производство, которое было начато по заявлению Александра Пана относительно блокировки определенных сайтов в нашей стране. Напомним, Голосеевский районный суд наложил арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети Интернет при использовании 426 сайтов, среди которых GitHub Gist, СМИ (российский РБК, Infopressa, Cryptowiki, «Запад медиа»), LiveJournal (ЖЖ) и ресурсы о криптовалюте.

Об этом сообщил «Обозреватель» заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, производство закрыли из-за отсутствия состава преступления.

Издание отмечает, что истцом в деле был Александр Пан из Винницкой области. Пан обвинил несколько сотен электронных СМИ в мошенничестве с использованием электронно-вычислительной техники. Написал заявление в полицию, добился того, чтобы открыли уголовное производство и спустя несколько недель пошел в Голосеевский районный суд. Там судья Екатерина Плахотнюк одним решением закрыла более 400 сайтов для украинцев.

Пан – вторая фамилия Александра Николаевича. Раньше он был Прочуханом (так он подписан и в реестре GetContact). В сети можно найти сотни публикаций о деятельности Пана-Прочухана. Все они сводятся к обвинению в крупном мошенничестве, участии в МММ в качестве десятника, создании новых пирамид.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против Тараса Козака, народного депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» и соратника Виктора Медведчука. Под санкции попали также 8 компаний, которые владеют телеканалами Zik, «112 Украина» и NewsOne.

В Европейском Союзе позитивно отреагировали на введение властями Украины санкций против телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина», которые принадлежат Виктору Медведчуку. Также поддержали принятые меры и в США.

5 февраля стало известно, что Верховный суд обжаловал указ СНБО, которые подписал президент Украины Владимир Зеленский, о применении санкций к телеканалам «112», NewsOne и ZIK.

Европейский телеканал Euronews выступили в защиту украинских коллег, пострадавших от санкций Зеленского.