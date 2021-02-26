Семеро военнослужащих ВСУ получили осколочные ранения, а еще двое военных – боевое травмирование в результате атаки пророссийских боевиков на оккупированном Донбассе сегодня, 26 февраля.

Атака боевиков произошла на Приазовье в районе населенного пункта Водяное, передает пресс-служба Операции Объединенных сил на странице в Facebook.

В этом районе оккупанты вели огонь из 120 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Воинов Вооруженных сил Украины оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказывали необходимую медицинскую помощь.

«На месте происшествия работали должностные лица бригады и группа оперативного реагирования военной службы правопорядка», – указано в сообщении.

Как мы уже рассказывали ранее, для начала урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе, необходима новая встреча в «нормандском формате», участие в которой примет лично президент России Владимир Путин.

Тем временем, в Минске экспертная комиссия по оценке информационных продуктов заявила о признаках экстремизма в книге «Белорусский Донбасс».