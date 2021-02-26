Курс доллара и евро в марте в Украине может упасть. Так, ориентировочный диапазон по курсу доллара на горизонте одного месяца составляет 27,75-28,75 гривен/доллар.

Такое мнение озвучил эксперт Дмитрий Чурин, передает РБК.

«Сезонное укрепление гривны в феврале и марте часто связано с избытком предложения валюты на рынке на фоне того, что аграрный сектор страны готовится к посевной кампании и, соответственно, активно продает валюту для закупки семян и топлива. На наш взгляд, из-за того что уже зафиксирован процесс ускорения инфляции в Украине, курс гривны может начать проседать по отношению к доллару и евро»,- пояснил эксперт.

А аналитик Тарас Котович отметил, что рынок балансировался без Нацбанка, в связи с несколькими причинами. На это, среди прочего, влияли низкие объемы налоговых платежей, из-за чего бизнесу не нужно было продавать много валюты. Кроме того, влияния на рынок оказывали уже привычные объемы инвестиций в ОВГЗ со стороны нерезидентов, увеличение энергетического импорта (из-за чего рос спрос на валюту), а также новости о завершении миссии МВФ без пересмотра программы.

Напомним, в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. Прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.

Как мы уже рассказывали ранее, Украина должна выплатить 5,8 млрд долларов по внешним долгам в течение 2021 года.

А также, в Украине изменили правила продажи валюты, в частности, предоставили украинцам возможность продавать доллары в терминалах, проводить ранее запрещенные операции по обмену валюты.