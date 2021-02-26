26 февраля отмечается День ангела Светланы. Светлана — старинное славянское имя, которое впервые использовали в романсе в 1802 году. Означает «свет Земли».

Святая заступница всех Светлан — преподобная Фотиния Палестинская. Она чудом выжила во время кораблекрушения. Волны вынесли ее на скалистый остров. Светлана отказалась уезжать в город. Она осталась жить одна. Ежедневно произносила 12 молитв, еженощно — 24. Питалась хлебом. Поэтому церковь рекомендует крестить Светлану как Фотинию.

У блаженной Светланы просят о хорошей дороге, смирении, избавлении от вредных привычек, жизни в гармонии с собой, о взаимопонимании с родными.

День ангела Светланы — поздравления и открытки

По материалам: Страна



Лучик солнца наш, Светлана,

Будь любима и желанна,

Пусть удача улыбнется,

Счастье пусть тебя коснется.

Жизнь пускай приносит радость,

Чтоб без горечи, лишь в сладость.

Деньги пусть текут рекою,

Чтоб угнаться за мечтою.

***

Ты так прекрасна, милая Светлана,

Как самый замечательный цветок!

Будь хорошая, любима и желанна,

Желаю счастья в праздничный денек!

Мечты все станут явью, без сомнения,

И ждет тебя пускай только успех!

Желаю тебе вечного цветения,

Ведь ты, Светуля, просто лучше всех!

***

Светлана — это свет в окошке,

Это тепло, уют, добро.

Светлана — робкая немножко,

С семьей, друзьями заодно!

Всегда ухожена, красива,

Очаровательна, мила.

Желаем, чтобы ты счастливой

С утра до вечера была!

***

Всю доброту, яка існує в світі,

Всю радість, що живе серед людей,

Найкращі всі, що до вподоби квіти

Дарую вам, Світлано, в цей прекрасний день!

Хай Матір Божа Вас охороняє,

В душі панує світла доброта,

Ісус Христос здоров’я посилає

На многії і благії літа!

***

Хай Світлану нашу ангел вберігає,

І в усьому завжди їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе, що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

З днем Світлани вітаю,

Здоров’я міцного бажаю.

Щоб щастям життя вирувало,

Все тільки приємне тобі дарувало!

