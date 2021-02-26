26 февраля отмечается День ангела Светланы. Светлана — старинное славянское имя, которое впервые использовали в романсе в 1802 году. Означает «свет Земли».
Святая заступница всех Светлан — преподобная Фотиния Палестинская. Она чудом выжила во время кораблекрушения. Волны вынесли ее на скалистый остров. Светлана отказалась уезжать в город. Она осталась жить одна. Ежедневно произносила 12 молитв, еженощно — 24. Питалась хлебом. Поэтому церковь рекомендует крестить Светлану как Фотинию.
У блаженной Светланы просят о хорошей дороге, смирении, избавлении от вредных привычек, жизни в гармонии с собой, о взаимопонимании с родными.
День ангела Светланы — поздравления и открытки
По материалам: Страна
Лучик солнца наш, Светлана,
Будь любима и желанна,
Пусть удача улыбнется,
Счастье пусть тебя коснется.
Жизнь пускай приносит радость,
Чтоб без горечи, лишь в сладость.
Деньги пусть текут рекою,
Чтоб угнаться за мечтою.
***
Ты так прекрасна, милая Светлана,
Как самый замечательный цветок!
Будь хорошая, любима и желанна,
Желаю счастья в праздничный денек!
Мечты все станут явью, без сомнения,
И ждет тебя пускай только успех!
Желаю тебе вечного цветения,
Ведь ты, Светуля, просто лучше всех!
***
Светлана — это свет в окошке,
Это тепло, уют, добро.
Светлана — робкая немножко,
С семьей, друзьями заодно!
Всегда ухожена, красива,
Очаровательна, мила.
Желаем, чтобы ты счастливой
С утра до вечера была!
***
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі всі, що до вподоби квіти
Дарую вам, Світлано, в цей прекрасний день!
Хай Матір Божа Вас охороняє,
В душі панує світла доброта,
Ісус Христос здоров’я посилає
На многії і благії літа!
***
Хай Світлану нашу ангел вберігає,
І в усьому завжди їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе, що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
З днем Світлани вітаю,
Здоров’я міцного бажаю.
Щоб щастям життя вирувало,
Все тільки приємне тобі дарувало!