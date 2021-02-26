В первый день весны, 1 марта, во многих странах отмечают замечательное праздник — День кошек. НАРОДНАЯ ПРАВДА предлагает поздравить владельцев этих милых созданий красивыми открытками и стихотворными поздравлениями. Подснежник випхавсь, протрубит: — Сегодня праздник — День кошек! Узнал, мало об этом? Не стой, Иди мурчиков приветствовать скорей Насыпь им Кити-кету, Или дай вкусную котлету. Или молока в миску влей, Сметаны или кефирку. В теплой водицы Их помой, Высушите феном кожицу. За это виддячаться тебе. петь упорно И день, и ночь в твоей дворе В праздник и после праздника: — Мяу-мяу- мяу-мяу-у! С днем всемирным кошек Поздравляю всех У кого есть лапки, хвост И мягкий мех, К сердцу человека Протоптать дорожку Легко и безошибочно Любая может кошка. Ласково мурлычет, Делится теплом, первой запускают Кошку в новый дом. Желаю, чтобы в мире С кошками мы жили, Им всего лишь надо, Чтобы их любили. День сегодня необычный, Мягкий и пушистый, Кошечки справляют праздник, «Мур-р-р» звучит Лучистый. Всем хвостатым-полосатыми Здравия желаю, А хозяев с днем прекрасным Нежно поздравляю. Всемирный день кошек сегодня, вот так! И это для многих совсем НЕ пустяк. В день кошек хочу, чтоб они НЕ болели, Чтоб радостным блеском глаза их горели. Пусть громко мурлычут и дарят покой, Всегда пусть находят дорогу домой. Приносят нам кошки тепло и уют, Пускай же они в каждом доме живут! Кто нас в холод согревает И баюкает в ночи, Свою песню напевает, Жизнерадостного мурчит? Это кошечки, конечно, И прекрасные коты, Поздравляем их сердечно, Дарим каплю доброты! Мурчащие, пушистые, Прекрасные создания, Давно коты и кошечки Нашли свое призвание, Милейшие животные, Пришли они в наш дом, И тут же беззастенчиво Они остались в нем, Всемирный праздник котиков Мы в этот день отметим, Погладьте кошек, а они Любовью нам ответят!

Интересное о кошках

Кошка за свою жизнь может иметь больше 100 котят.

У котов потеют только подушечки лап.

Старой кошкой считали Puss из Англии, которая прожила 36 лет.

Люди, которые живут с кошками, меньше подвержены стрессам и сердечным приступам, чем те, у которых нет кошек.

Если кот (или кошка) пытается вас облизать, воспринимайте это как попытку по-матерински позаботиться о вас.

В Шотландии кот по кличке Towser за всю свою жизнь поймал 28899 мышей.

Коты могут издавать около 100 различных звуков. Для сравнения — собаки только около 10.

Если кошка дерет мебель, попробуйте придать этому месту аромат лимона или апельсина. Кошки ненавидят эти запахи.

Чем больше вы говорите с кошками, тем больше они говорят с Вами.

Коты «стирают лапками», когда их гладят. Это — их лучшее воспоминание из детства, когда они массировали лапками живот кошки, стимулируя "подачу" молока. Взрослое животное использует этот прием, демонстрируя комфорт и удовольствие.

Напомним, новое исследование врачей объясняет, почему люди, у которых дома живут кошки, более спокойные и счастливые. Оказывается, мурлыканье четвероногих друзей положительно влияет на нервную систему человека.