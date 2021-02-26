Все переговоры касательно обмена пленными между Российской Федерацией и Украиной на данный момент заморожены.
Соответствующее заявление сделала украинский омбудсмен Людмила Денисова, передает «Крым.Реалии». По ее словам, Украина не может повлиять на продвижение процесса.
Чиновница утверждает, что дальнейшее согласование обмена пленных возможно только, если Россия захочет этого. А РФ привязывает этот процесс к выполнению Минских соглашений.
«Россия связала проведение освобождения заключенных с Минским процессом. На сегодняшний день практически заморожены переговоры по поводу каких-либо обменов. Безусловно, президент Украины, Офис президента, Резников на всех площадках добиваются возвращения наших граждан. Но, к сожалению, возвращение наших граждан не зависит ни от так называемых ОРДЛО, ни от моей работы и работы Москальковой, а зависит только от воли Путина», – подчеркнула Денисова.
Как мы уже рассказывали ранее, обмен пленными возможен только на уровне государства, односторонней передачи узников с оккупированного Донбасса не будет.
А также, в сети опубликовали фото тюрьмы «Изоляция», которая находится в оккупированном Донецке, и в которой боевики удерживают украинских пленных.