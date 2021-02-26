Погода в Украине в последние выходные зимы, 27 и 28 февраля, будет дождливой в субботу и солнечной в воскресенье. Температура воздуха будет до 11 градусов тепла.

Соответствующий прогноз опубликовали синоптики Украинского гидрометцентра.

Погода в Украине 27 февраля

В субботу, 27 февраля, по всей стране ожидаются дожди, местами со снегом. Теплее всего завтра будет на юго-западе и в Крыму.

На Западе ожидается до 9 градусов тепла, ночью от 3 до 5 градусов выше нуля. На юге страны днем также до +9, ночью — от +2 до +5, в Крыму будет теплее всего — днем до 11 градусов тепла, а ночью до пяти.

В центральных областях Украины, а также на востоке и на севере в субботу днем и ночью от +3 до +5.

В Киеве 27 февраля днем до шести градусов тепла, а ночью до четырех.

Погода в Украине 28 февраля

В воскресенье, 28 февраля, температура воздуха снизится, однако снег и дожди отступят — по всей территории ожидается солнечная погода без осадков.

Так, в последний день зимы на западе страны днем воздух прогреется до +7, ночью ожидается небольшой «минус» — от -1 до +2. На юге страны днем до +6, ночью от 0 до +4, в Крыму днем также до +6, ночью от +2 до +4.

В центральных областях, на севере и востоке Украины в воскресенье днем до +4, ночью от одного градуса выше нуля. В Киеве в воскресенье днем до 4 градусов тепла, ночью от -1 до +1.

Как мы уже рассказывали ранее, погода в Украине 1 марта будет довольно прохладной.

В целом, погода в марте 2021 года будет в рамках средних многолетних значений. Средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах от 0 до 6 градусов тепла, в Крыму до 3 градусов тепла.