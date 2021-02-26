Европейский союз введет санкции против России из-за ареста оппозиционера Алексея Навального раньше, чем ожидалось.

Подробности обнародовал брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк на своей странице в Twitter. Так, санкции могут вступить в силу уже на следующей неделе.

«Похоже, что запрет на выдачу виз и замораживание активов в отношении четырех лиц из России, на которых ЕС хочет наложить санкции в связи с тюремным заключением Навального, будет еще быстрее: послы ЕС дадут «зеленый свет» на решение в понедельник 1 марта, а имена должны быть официально опубликованы в следующий день», — пишет журналист.

Ранее, на этой неделе дипломаты ЕС одобрили список санкций против России из-за Навального.

Под санкции попадут глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, генпрокурор Игорь Краснов, глава Росгвардии Виктор Золотов и глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников.

Как мы уже рассказывали ранее, под санкции СНБО Украины попали сеть спортивных товаров «Спортмастер», великая русская фармацевтическая компания и энергетические предприятия.

А также, СНБО может рассмотреть вопрос санкций против бизнес-структур, которые связывают с народным депутатом от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктором Медведчуком. В частности, против компании, которая эксплуатирует нефтепровод.