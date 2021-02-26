Государственный долг Украины за январь 2021 вырос на $49 млн или на 6,34 млрд грн. Всего в этом году придется вернуть 600 млрд грн долгов.

Об этом говорится в официальной статистике, которую опубликовало Министерство финансов.

Общий госдолг Украины – 2,558 трлн грн ($90,74 млрд).

Если эту сумму разделить на общее количество украинцев (по данным Госстата — 41,9 млн), каждому придется вернуть 61,3 тыс. грн.

Из этой суммы государственный и гарантированный государством внешний долг – 1,507 трлн грн (58,89% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или $53,44 млрд, а государственный и гарантированный государством внутренний долг – 1,052 трлн грн (41,11%), или $37,30 млрд.

Государственный долг Украины отдельно составлял 2,264 трлн грн (88,49% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или $80,29 млрд:

государственный внешний долг составлял 1,249 трлн грн (48,83% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или $44,31 млрд;

государственный внутренний долг достиг 1,015 трлн грн (39,66% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или $35,99 млрд.

Стали известны причины повышения цен на продукты в Украине, а также о шансах на то, что цену могут снизиться назад.

Как сообщалось ранее, соглашение с Международным валютным фондом о пересмотре программы позволит правительству снизить ставки заимствований на внешних рынках.