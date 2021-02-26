К Земле приближается астероид 231937 (2001 FO32) — это самый крупный и самый быстрый астероид, который пронесется мимо «голубой планеты» в 2021 году. Скорость, с которой движется астероид, составляет рекордные 124 тысяч километров в час.

В YouTube уже опубликовали анимированную карту его приближения.

По оценкам астрономов, небесное тело по размеру сопоставимо с калифорнийским мостом Золотые Ворота. Диаметр астероида оценивается в диапазоне от 0,8 до 1,7 км. Он приблизится к Земле на расстояние 2 миллиона километров в 18:03 по Киеву 21 марта.

Астероид 231937 (2001 FO32) считается потенциально опасным, но ученые говорят, что угрозы нашей планете он не несет.

https://www.youtube.com/watch?v=kQqNbrngh6I&feature=emb_logo

Напомним, 22 февраля к Земле приближался астероид 2020 XU6. Размер космического объекта составляет 213 метров. Он приблизится к планете на расстояние 4,1 миллиона километров.

Как сообщалось ранее, 18 февраля марсоход Perseverance совершил успешную посадку в заданном районе на поверхности Марса.