Украина не попадает в «серую» зону карантинных ограничений по индикатору Европейского союза.

Такое заявление сделал в ходе брифинга главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, связано это с тем, что в Украине хорошие показатели тестирования — во всех областях тестирование за последние 7 дней превышает 300 на 100 тысяч населения:

«Сегодня в Украине нет ни одной области, которая бы по уровню тестирования попадала в «серую» зону по индикатору ЕС».

Как известно, по решению Еврокомиссии, в «серую» зону попадают, если информации о регионе недостаточно или если уровень тестирования ниже 300 тестов на 100 тысяч.

Напомним, 25 февраля в Украине было сделано 1179 прививок от COVID-19. Всего с начала вакцинации привили 1338 человек — все они получили только первую дозу препарата.

Уже известно о 7 побочных эффектах вакцинации от коронавируса.

Как сообщалось ранее, результаты проверки украинских образцов COVID-19, которую делала лаборатория в немецкой клинике «Шарите», показала, что в Украине нет новых штаммов коронавируса. В частности, «британского».