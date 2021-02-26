Погода в Украине 1 марта будет довольно прохладной.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

На западе местами мокрый снег, на Закарпатье и в северо-западных регионах сухо. Днем максимум до 5 тепла, ночью от -1 до +2. На севере днем до 4 тепла, ночью от -3 до 1 тепла.

В центральной части на правобережье тоже ожидается мокрый снег, днем от 0 до 4 тепла, ночью от -3 до 1 тепла. На востоке переменная облачность и без осадков, днем до 2 тепла, ночью до 3 мороза.

На юге преимущественно сухо, днем 2-6 тепла, ночью от -1 до 2 тепла.



Ранее народный синоптик Леонид Горбань сообщал, что весна не спешит радовать украинцев погодой, в первые дни ожидаются морозы — температура воздуха может опускаться до 7 градусов.

Напомним, синоптики дали детальный прогноз погоды на ближайшие 90 дней. Весна в этом году будет поздней, а лето ранним — жара начнется в середине мая. Погода в Украине 8 марта будет продиктована волной похолодания. Температура воздуха опустится днем до -3 градусов.

В Украине 25 и 26 февраля резко потеплеет на западе и юго-западе страны ожидается до +16 градусов. В то время как в восточных и северных регионах — может похолодать до минус 15.