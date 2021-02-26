На Буковине с 27 февраля по 9 марта ужесточают карантин из-за ухудшения ситуации с COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

До 9 марта включительно в области запрещают работу:

заведений общественного питания, ресторанов, баров, кроме адресной доставки;

учебных заведений, кроме учреждений дошкольного и специального образования;

развлекательных центров, зон отдыха в ТЦ.

Запрещено проводить массовые мероприятия.

Такое решение приняли 26 февраля во время заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

«Сегодня в области зафиксировали рекордное количество новых случаев — 638. Должны усилить карантин, чтобы приостановить стремительное распространение COVID-19», — прокомментировал первый заместитель председателя Черновицкой областной государственной администрации Богдан Ковалюк.

Напомним, накануне на две недели объявили локдаун в Ивано-Франковской области.

25 февраля в Украине было сделано 1179 прививок от COVID-19. Всего с начала вакцинации привили 1338 человек — все они получили только первую дозу препарата.