На Буковине с 27 февраля по 9 марта ужесточают карантин из-за ухудшения ситуации с COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.
До 9 марта включительно в области запрещают работу:
- заведений общественного питания, ресторанов, баров, кроме адресной доставки;
- учебных заведений, кроме учреждений дошкольного и специального образования;
- развлекательных центров, зон отдыха в ТЦ.
Запрещено проводить массовые мероприятия.
Такое решение приняли 26 февраля во время заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
«Сегодня в области зафиксировали рекордное количество новых случаев — 638. Должны усилить карантин, чтобы приостановить стремительное распространение COVID-19», — прокомментировал первый заместитель председателя Черновицкой областной государственной администрации Богдан Ковалюк.
Напомним, накануне на две недели объявили локдаун в Ивано-Франковской области.
25 февраля в Украине было сделано 1179 прививок от COVID-19. Всего с начала вакцинации привили 1338 человек — все они получили только первую дозу препарата.