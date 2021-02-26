Для начала урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе, необходима новая встреча в «нормандском формате», участие в которой примет лично президент России Владимир Путин.

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает «Европейская правда».

Политик отмечает, что «нормандский формат» является лучшим вариантом работы по достижению мира на Донбассе.

«Лучшей иллюстрацией состояния выполнения решения «нормандского» саммита 2019 года является открытие пунктов пропуска в Счастье и Золотом. Украина сделала все, и открыла эти пункты пропуска. Но они остаются все еще закрытыми с той стороны», – подчеркнул глава МИД Украины.

Несмотря на все уже вложенные усилия, для прогресса по Донбассу необходима новая встреча в «нормандском формате».

«Для следующего шага вперед нужное решение, которого нужно достигать за столом с Владимиром Путиным», – резюмировал Кулеба.

Как мы уже рассказывали ранее, открытая агрессия России против Украины может произойти в любой момент, поскольку ВС РФ могут за короткое время нарастить силы и средства частями и подразделениями воздушно-десантных войск и ракетными войсками.

А лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская заявила, что считает оккупированный Россией Крым и Донбасс Украиной.