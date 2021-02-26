Пенсионный возраст в Украине с 1 апреля увеличат для тех украинок, которые родились после 1 апреля 1961-го. Они смогут получать выплаты с 60 лет.

Об этом говорится в законе об «Обязательном общегосударственном пенсионном страховании».

Отметим, согласно закону, в 59,5 лет могут выходить на пенсию те женщины, которые родились с 1 октября 1960-го по 31 марта 1961, а в 60 лет — те, кто родился после 1 апреля 1961.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров одобрил проект закона об усовершенствовании пенсионного законодательства. Дату ежегодной индексации пенсии хотят утвердить законодательно.

Накануне в Кабинете министров Украины сообщили, что доплаты пенсионерам 75-80 лет начнут выплачивать не с 1 июля, а только с 1 октября 2021 года. Размер компенсации составит 400 гривен.

