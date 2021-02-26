27 февраля отмечается День Кирилла (День памяти святого равноапостольного Кирилла, учителя Словенского). Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, святой равноапостольный Кирилл и старший брат его Мефодий родились в Македонии, в городе Солуни. Святой Кирилл получил хорошее образование, с 14-летнего возраста воспитываясь с сыном императора. Юноша рано принял сан пресвитера. По возвращении в Константинополь был библиотекарем соборной церкви и преподавателем философии. Святой Кирилл с успехом вел прения с еретиками, иконоборцами и с магометанами. Стремясь к уединению, он удалился на гору Олимп к своему старшему брату Мефодия, но одиночество его длилась недолго. В 857 году оба брата были посланы императором Михаилом в миссионерское путешествие для проповеди христианства у хазар. По дороге они останавливались в Херсоне и обрели там мощи священномученика Климента, Папы Римского. Прибыв в хазар, святые братья беседовали с ними о христианской вере. В 862 году началось главное дело святых братьев. По просьбе князя Ростислава император послал их в Моравию для проповеди христианства на славянском языке. Святые Кирилл и Мефодий составили славянскую азбуку и перевели на славянский язык Евангелие, Апостол, Псалтирь и многие богослужебные книги. Также они вели богослужение на славянском языке. Гадание на Масленицу: как правильно гадать на блинах

Кирилл Весновказивник (по народному календарю)

Наши предки в этот день судили о весне. Если она оказывалась хорошей, это предвещало крепкие морозы. Также в этот день отмечается: