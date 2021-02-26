Цены на продукты в Украине за несколько недель выросли сразу на 10-15%. Связано это, в том числе с подорожанием газа для промышленных производителей.

Об этом в комментарии «Обозревателю» рассказал глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

«Поскольку энергоносители являются важным элементом себестоимости товаров и услуг, когда их стоимость существенно возрастает, растут и цены на все без исключения товары и услуги. В том числе, на продукты питания», – говорит Новак.

Особенно это существенно для тех производств, где большую долю расходов занимают энергоносители — яйца.

«Для этого процесса нужно использовать много электроэнергии и газа. Ни производитель, ни торговец не будут работать в минус. Они будут вкладывать все расходы в конечную цену», – объясняет экономист.

При этом, он отмечает, что цены на мясо и рыбу поднялись незначительно. Это произошло из-за низкой покупательной способности населения — люди отдают предпочтение более дешевым продуктам. Если цена на мясо будет резко расти – продажи просто упадут.

Новак также добавил, что курс гривны сейчас достаточно стабилен и на рост цен не влияет, но если гривна начнет падать – это спровоцирует дополнительное подорожание товаров.

Цены на продукты питания в Украине в 2020 году существенно взлетели. К примеру, яйца подорожали на 70%, масло – на 50%, сахар – на 50-60%.

Эксперты ранее заявляли, что цены на продукты в Украине снова взлетят весной 2021 года. В основном подорожают зерновые, овощи и фрукты. Инфляция в этот период составит 7-8%. Экономический эксперт Олег Пендзин назвал категории продуктов, которые подорожают больше всего.