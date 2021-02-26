Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение ввести санкции в отношении 10 украинских военных из высшего офицерского состава, которые во время событий 2014 года перешли на сторону России или переехали туда жить после Майдана.

В санкционный список попали бывший глава МВД Виталий Захарченко и экс-руководитель СБУ Виталий Якименко. Санкции введены по 13 пунктам, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

В том числе их лишат всех званий страны. На данный момент, все 10 фигурантов находятся за пределами Украины.

Напомним, 2 февраля три телеканала — «112 Украина», NewsOne и Zik были закрыты путем введения Советом нацбезопасности и обороны санкций против их владельца, нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.

Власти обвиняют его в ведении бизнеса на оккупированных территориях.

Как мы уже рассказывали ранее, под санкции СНБО Украины попали сеть спортивных товаров «Спортмастер», великая русская фармацевтическая компания и энергетические предприятия.

А также, санкции против нескольких украинских телеканалов прокомментировал российский президент Владимир Путин. В стране-агрессоре заявили о двойных стандартах.