Соединенные Штаты Америки никогда не признают незаконную аннексию Крыма. А также, Вашингтон намерен продолжать помогать Украине в противостоянии российской агрессии.

Соответствующее заявление президента США Джо Байдена было опубликовано на сайте Белого дома.

Байден напомнил, что ровно семь лет назад Россия нарушила международное право и вторглась в Крым, нарушив суверенитет и территориальную целостность Украины.

«США продолжают поддерживать Украину и ее союзников сегодня, как и с самого начала этого конфликта. В эту мрачную годовщину мы подтверждаем простую истину: Крым — это Украина», — заявил Байден.

Он подчеркнул, что Вашингтон никогда не признает аннексию полуострова Россией.

«… и мы будем вместе с Украиной противостоять агрессивным действиям России. Мы продолжим работу по привлечению России к ответственности за ее злоупотребления и агрессию в Украине», — добавил Байден.

США продолжат чтить память Революции достоинства, в которой украинский народ столкнулся «с огнем снайперов и силовиков на Майдане», требуя нового начала для своей страны.

Как мы уже рассказывали ранее, власти Российской Федерации заявили, что оккупированный Крым и Севастополь никогда не вернутся в состав Украины.

А также напоминаем, ровно 7 лет тому оккупанты подняли российский флаг над зданием Верховного совета в Крыму. После этого был закрыт въезд со стороны материковой Украины. 26 февраля официально признано Днем крымского сопротивления российской оккупации.