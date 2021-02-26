Коронавирусная инфекция COVID-19 могла возникнуть на еще одном продовольственном рынке в Ухане.
Соответствующую версию намерены проверить эксперты ВОЗ, передает The Wall Street Journal.
Как сообщается, житель Уханя Чэнь, у которого коронавирус был обнаружен 8 декабря 2019 года, заявил миссии ВОЗ, что его родители совершали покупки на другом местном продовольственном рынке.
В связи с этим эксперты проверяют версию о происхождении COVID-19 в другом месте.
В то же время тесты на COVID-19 родителей «нулевого пациента» оказались отрицательными, но доподлинно неизвестно, когда именно они были сделаны и проводилось ли исследование на антитела.
Теперь эксперты ВОЗ намерены выяснить точное местонахождение этого рынка, а также выяснить, есть ли связь между ним и другими случаями заражения коронавирусной инфекцией, которые были выявлены в Ухане в декабре 2019 года.
Как мы уже рассказывали ранее, Украина не попадает в «серую» зону карантинных ограничений по индикатору Европейского союза.
Тем временем, 25 февраля в Украине было сделано 1179 прививок от COVID-19. Всего с начала вакцинации привили 1338 человек — все они получили только первую дозу препарата.