Правительство Израиля предоставит Украине 10 млн доз вакцины против COVID-19 компании Pfizer. Отправка произойдет уже в скором времени.

Подробности обнародовала народный депутат от фракции «Слуга народа» Ольга Василевская в Telegram.

«Герои среди нас. Только Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Государстве Израиль Евгений Корнийчук проинформировал меня, что по результатам договоренностей команды дипломатов и Офиса Президента, 10 млн доз вакцин Pfizer готовят к отправке в Украину», — пишет политик.

Соответствующий проект контракта уже направлен в Министерство здравоохранения Украины. Вакцина от COVID-19 будет отправлена в Украину из Соединенных Штатов.

Напомним, 23 февраля в Украину доставили первую партию вакцины против COVID-19. Препарат компании AstraZeneca будет использоваться на первой стадии вакцинации украинцев.

Как мы уже рассказывали ранее, украинка Алина Кирилина, которая живет и работает в Объединенных Арабских Эмиратах, сделала прививку от коронавируса индийской вакциной CoviShield, и поделилась впечатлениями.

Напомним, в течение нынешнего года планируется вакцинировать 16 млн украинцев, а через два года — не менее 22 млн.