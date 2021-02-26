Украина сократила количество стран в списке «красной» зоны — сейчас в нем только 61 «опасное» государство.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
«Зелеными» стали: Швейцария, Грузия, Колумбия, Кипр, Румыния, Боливия, Болгария, Ботсвана, Малайзия, Российская Федерация.
При этом «красными» остаются, в частности, Чехия, Черногория, Эстония, Израиль, США, ОАЭ, Франция, Великобритания, Италия, Испания, Польша, Литва, Латвия, Словения, Словакия и другие.Коронавирус и путешествия: в какие страны смогут улететь украинцы летом
Напомним, если человек прибывает в Украину из стран «зеленой зоны», то карантин проходить не нужно. Если из «красной зоны» — нужна двухнедельная самоизоляция. Досрочно из нее можно выйти, если ПЦР-тест покажет отрицательный результат. Можно привезти тест с собой, но он должен быть сделан не ранее, чем за двое суток до приезда.
Напомним, врач-анестезиолог, ответственный за клинические исследования препаратов от COVID-19 в одной из израильских компаний Борис Бриль считает, что заболеваемость COVID-19 в Украине с потеплением будет расти — люди будут более активно общаться и передавать друг другу коронавирус.
На Буковине с 27 февраля по 9 марта ужесточают карантин из-за ухудшения ситуации с COVID-19.
Напомним, накануне на две недели объявили локдаун в Ивано-Франковской области.
25 февраля в Украине было сделано 1179 прививок от COVID-19. Всего с начала вакцинации привили 1338 человек — все они получили только первую дозу препарата.