В Киеве растет количество больных гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

Он со ссылкой на данные Киевского городского лабораторного центра МЗ Украины сообщил, что на прошлой неделе в столице зарегистрировали почти 13 тысяч больных. Из них 7500 взрослых и более 5,3 тысячи детей. 40% больных несовершеннолетних – школьного возраста.

В медучреждения города госпитализировали 582 человека, среди них – 58 детей.

«Поэтому еще раз призываю всех беречь себя. Соблюдать элементарные правила. И при первых же признаках болезни – обращаться к врачам. Потому что только в прошлом году в столице от осложнений после гриппа умерли 676 человек», – добавил Кличко.

Как сообщалось ранее, от COVID-19 в Украине за 2020 год умерло почти вдвое больше украинцев, чем от гриппа и пневмонии.

Напомним, врач-анестезиолог, ответственный за клинические исследования препаратов от COVID-19 в одной из израильских компаний Борис Бриль считает, что заболеваемость COVID-19 в Украине с потеплением будет расти — люди будут более активно общаться и передавать друг другу коронавирус.