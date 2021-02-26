В Полтавской области с порезами на запястьях госпитализировали двух несовершеннолетних девушек (школьниц).

Подробности сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.

14-летних девушек в стрессовом состоянии обнаружили у учебного заведения. Несовершеннолетним предоставили оперативную медицинскую помощь. В настоящее время девушки в удовлетворительном состоянии — угрозы для жизни нет.

«В настоящее время полиция изучает причины и условия, побудившие учениц 8-го класса причинить вред собственному здоровью. По результатам проверки мы будем принимать соответствующие правовые решения», — комментирует Андрей Тюков, начальник Миргородского районного отдела полиции. Отметим, поведение подростков, связанное с самоповреждением (в том числе несуицидального характера — self-harm), чаще встречается среди молодежи в состоянии стресса. Такое поведение направлено на определенный социальный эффект и зачастую является стремлением изменить отношение, протестом против конкретного положения вещей или ситуации, стремлением обратить на себя внимание, получить помощь в решении конфликта или даже самонаказанием за неудачи.

В Ровно подросток едва не стал жертвой так называемой «группы смерти», которая отправила его на железнодорожные пути. Подозрительного парня, который ждал поезд, спас случайный прохожий.

Напомним, в Киеве в детскую специализированную больницу «Охматдет» госпитализировали 15-летнего парня, который наглотался таблеток. Это не первый случай отравления детей за несколько дней. Ранее аналогичный случай произошел в городе Боярка Киевской области — там от отравления таблетками умерла семиклассница. Девочка вместе с подругой выпила 40 таблеток препарата, который входит в состав «Но-шпы». Второй ребенок сейчас находится в больнице. Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба предполагал, что смерть школьницы связана с очередным челленджем в интернете. Правоохранители также добавляли, что девочки увидели в TikTok публикацию «Выпей 40 таблеток «Но-шпы» и увидишь, что будет».

Как сообщалось ранее, похожий инцидент произошел и в Умани, но там две восьмиклассницы наглотались таблеток, якобы не ради участия в челлендже или самоубийства. Зная о случае в Боярке, они выпили заведомо меньшую дозу, чтобы привлечь внимание родных.