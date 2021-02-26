Совет нацбезопасности и обороны поручил Кабмину разработать проект закона относительно лиц с двойным гражданством.

Детали обнародовал секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Вопрос двойного гражданство. Есть определенные вызовы… Мы приняли решение, в течение 2 месяцев Кабмин предложит законопроект относительно тех лиц, которые имеют двойное гражданство», — сказал он.

По мнению Данилова, власти Украины должны точно знать, не имеют ли кандидаты на государственные должности другого гражданства. Закон разрешить знать, имеют ли граждане Украины еще какое-то другое гражданство.

«Если человек желает быть народным депутатом, министром, работать в органах местного самоуправления, мы должны знать, что это гражданин Украины. Если он имеет еще одно гражданство, то он должен будет отказаться от него», — заявил секретарь СНБО.

Также, в Украине может появиться специальный орган, который будет все это контролировать, и будет многоуровневая система верификации.

Как мы уже рассказывали ранее, в 2020 году 409 549 украинцев получили российское гражданство — на 110 127 человек больше, чем в 2019 и почти в 5 раз больше, чем в 2018.

Тем временем, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который, возможно, разрешит украинцам иметь двойное гражданство.