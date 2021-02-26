Украину поделили на эпидемические зоны, которые обновили 26 февраля — две области попали в «красную» зону карантина, а восемь — в «оранжевую».
Подробности обнародованы на официальном сайте Минздрава.
Так, к «красной зоне», где уже находилась Ивано-Франковская область, добавили еще и Черновицкую. В регионах критически превышены показатели госпитализаций.
В «оранжевую» зону карантинных ограничениц попали Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Луганская и Тернопольская области.
«Желтая зона» охватывает город Киев, Волынскую, Днепропетровскую, Кировоградскую, Львовскую, Николаевскую, Одесскую, Полтавскую, Ровенскую, Сумскую, Харьковскую, Херсонскую, Хмельницкую, Черкасскую и Черниговскую области.
«Зеленых» эпидемических зон в Украине на сегодняшний день нет.
Как мы уже рассказывали ранее, заболеваемость COVID-19 в Украине с потеплением будет расти — люди будут более активно общаться и передавать друг другу коронавирус.
А также, Украина сократила количество стран в списке «красной» зоны — сейчас в нем только 61 «опасное» государство.