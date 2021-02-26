В Украине все чаще дети предпринимают попытки самоубийства. К примеру, в Полтавской области школьницы порезали себе вены под школой.
Прокуратура Харьковской области рассказала о главных мотивах детей наложить на себя руки и как избежать трагедии.
Отметим, в 2019 году произошло 12 самоубийств (одно из них совершено 10-летним ребенком) и 24 попытки самоубийства. В 2020 году – четыре самоубийства и 34 попытки. В этом году уже зарегистрировано 2 самоубийства и 11 попыток.Главные причины самоубийств подростков:
желание привлечь к себе внимание;
ссоры родителей, домашнее насилие, непонимание между ребенком и его родными;
безответная любовь;
конфликты и унижения среди сверстников, в том числе буллинг;
участие в группах в социальных сетях, опасных челленджах;
Как определить, что ваш ребенок думает о самоубийстве?
у ребенка частая головная боль, хроническая усталость, повышенная сонливость или, наоборот, бессонница;
потеря аппетита или обжорство;
нарушение внимания со снижением качества выполняемой работы;
пренебрежительное отношение к своему внешнему виду;
внезапные приступы гнева из-за пустяков;
ребенок скучает в привычном окружении;
несовершеннолетний прекращает активно общаться с друзьями и семьей;
не имеет планов на будущее;
разговоры ребенка о самоубийстве или о суицидальные мысли у сверстников;
возникновение на теле ранений;
депрессивное состояние.
Нужно помнить, что один признак из этого списка еще не значит, что ребенок действительно хочет покончить с собой. Если есть подозрение, нужно выяснить настоящие причины.Что делать, если заметили суицидальное поведение у ребенка?
часто подросток до последнего сомневается в совершении самоубийства, поэтому открытое обсуждение может спасти ему жизнь;
стройте доверительные отношения с ребенком – интересуйтесь, чем он живет;
следите за режимом дня ребенка: чтобы он хорошо спал, нормально питался и гулял на улице;
нужно помнить, что депрессия – это психофизиологическое состояние. При необходимости нужно обратиться к психологу или психотерапевту.
В Ровно подросток едва не стал жертвой так называемой «группы смерти», которая отправила его на железнодорожные пути. Подозрительного парня, который ждал поезд, спас случайный прохожий.
Напомним, в Киеве в детскую специализированную больницу «Охматдет» госпитализировали 15-летнего парня, который наглотался таблеток. Это не первый случай отравления детей за несколько дней. Ранее аналогичный случай произошел в городе Боярка Киевской области — там от отравления таблетками умерла семиклассница. Девочка вместе с подругой выпила 40 таблеток препарата, который входит в состав «Но-шпы». Второй ребенок сейчас находится в больнице. Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба предполагал, что смерть школьницы связана с очередным челленджем в интернете. Правоохранители также добавляли, что девочки увидели в TikTok публикацию «Выпей 40 таблеток «Но-шпы» и увидишь, что будет».
Как сообщалось ранее, похожий инцидент произошел и в Умани, но там две восьмиклассницы наглотались таблеток, якобы не ради участия в челлендже или самоубийства. Зная о случае в Боярке, они выпили заведомо меньшую дозу, чтобы привлечь внимание родных.