В Украине зафиксировано 8003 новых случая COVID-19 за прошедшие сутки. В частности, заболели 475 детей и 312 медработников.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (857), Киеве (748), Винницкой (738), Черновицкой (638), Киевской (548) и Закарпатской (515) областях.

За минувшие сутки госпитализированы — 2762 человека, выписаны из больниц — 2051 человек, умерли — 146.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 1333844 лица;

выздоровели — 1163555 человек;

летальных случаев — 25 742;

проведено ПЦР-тестов — 6845974.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев — 748 случаев;

Винницкая область — 738 случаев;

Волынская область — 219 случаев;

Днепропетровская область — 421 случай;

Донецкая область — 136 случаев;

Житомирская область — 455 случаев;

Закарпатская область — 515 случаев;

Запорожская область — 120 случаев;

Ивано-Франковская область — 857 случаев;

Киевская область — 548 случаев;

Кировоградская область — 43 случая;

Луганская область — 31 случай;

Львовская область — 474 случая;

Николаевская область — 150 случаев;

Одесская область — 319 случаев;

Полтавская область — 111 случаев;

Ровенская область — 133 случая;

Сумская область — 160 случаев;

Тернопольская область — 305 случаев;

Харьковская область — 331 случай;

Херсонская область — 32 случая;

Хмельницкая область — 262 случая;

Черкасская область — 127 случаев;

Черновицкая область — 638 случаев;

Черниговская область — 130 случаев.