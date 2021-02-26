В Украине зафиксировано 8003 новых случая COVID-19 за прошедшие сутки. В частности, заболели 475 детей и 312 медработников.
Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (857), Киеве (748), Винницкой (738), Черновицкой (638), Киевской (548) и Закарпатской (515) областях.
За минувшие сутки госпитализированы — 2762 человека, выписаны из больниц — 2051 человек, умерли — 146.
За все время пандемии в Украине:
заболело — 1333844 лица;
выздоровели — 1163555 человек;
летальных случаев — 25 742;
проведено ПЦР-тестов — 6845974.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев — 748 случаев;
Винницкая область — 738 случаев;
Волынская область — 219 случаев;
Днепропетровская область — 421 случай;
Донецкая область — 136 случаев;
Житомирская область — 455 случаев;
Закарпатская область — 515 случаев;
Запорожская область — 120 случаев;
Ивано-Франковская область — 857 случаев;
Киевская область — 548 случаев;
Кировоградская область — 43 случая;
Луганская область — 31 случай;
Львовская область — 474 случая;
Николаевская область — 150 случаев;
Одесская область — 319 случаев;
Полтавская область — 111 случаев;
Ровенская область — 133 случая;
Сумская область — 160 случаев;
Тернопольская область — 305 случаев;
Харьковская область — 331 случай;
Херсонская область — 32 случая;
Хмельницкая область — 262 случая;
Черкасская область — 127 случаев;
Черновицкая область — 638 случаев;
Черниговская область — 130 случаев.