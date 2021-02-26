Уже известно о 7 побочных эффектах вакцинации от коронавируса.

Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет «РБК-Украина».

По его словам, одно сообщение поступило из Черниговской области, еще шесть — из Черкасской области:

«По состоянию на 25 февраля, поступили первые сообщения о неблагоприятных событиях по иммунизации. Они несерьезные».

Напомним, 25 февраля в Украине было сделано 1179 прививок от COVID-19. Всего с начала вакцинации привили 1338 человек — все они получили только первую дозу препарата.

Как сообщалось ранее, результаты проверки украинских образцов COVID-19, которую делала лаборатория в немецкой клинике «Шарите», показала, что в Украине нет новых штаммов коронавируса. В частности, «британского».

Для проведения вакцинации от COVID-19 в Украине гражданину необходимо иметь при себе паспорт и идентификационный код. Последний нужен, в случае отсутствия декларации с семейным врачом.

