Заболеваемость COVID-19 в Украине с потеплением будет расти — люди будут более активно общаться и передавать друг другу коронавирус.

Об этом в эфире «Обозревателя «сказал врач-анестезиолог, ответственный за клинические исследования препаратов от COVID-19 в одной из израильских компаний Борис Бриль.

Худший, по его словам, сценарий, когда больницы будут снова переполнены и кислорода будет не хватать:

«Я знаю, что в некоторых больницах кислород проводится по наружной стенке. Кислорода реально нет. Значит те люди, которые должны получить лечение, его не получат», – заметил врач.

Бриль считает, что в Украине не переболело 70% населения, следовательно, коллективный иммунитет не сформирован — только он может остановить эпидемию.

Отдельно врач подчеркнул, что такой (худший) сценарий маловероятен, ведь у медиков уже есть опыт борьбы с COVID-19.

Бриль подчеркнул, что правительству необходимо доносить до граждан научную информацию о коронавирусе, а не «хайп», и убеждать их в необходимости выполнять санитарные требования.

«Но опять же, это вопрос уважения друг к другу. Мы видим, как люди во многих странах носят маски для того, чтобы обезопасить своего товарища. Но, к сожалению, на постсоветском пространстве это не так развито. Каждый себе профессор, каждый рассказывает какие-то истории», – констатировал медик.

На Буковине с 27 февраля по 9 марта ужесточают карантин из-за ухудшения ситуации с COVID-19.

Напомним, накануне на две недели объявили локдаун в Ивано-Франковской области.

25 февраля в Украине было сделано 1179 прививок от COVID-19. Всего с начала вакцинации привили 1338 человек — все они получили только первую дозу препарата.