Погода сегодня радует украинцев сказочным теплом, но февраль завершится похолоданием и сильным ветром.

Своим прогнозом поделилась синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, холодный атмосферный фронт, который сейчас находится над Польшей и Германией ночью придет в Украину и принесет на субботу-воскресенье осадки: дожди и местами мокрый снег. Правда, осадки будут периодическими и кратковременными.

Мокрый снег будет возможен из-за холодного фронта. В субботу-воскресенье в большинстве областей Украины ожидается всего 2-7 градусов тепла, на юге и местами на западе завтра температура поднимется до 9 тепла.

К похолоданию присоединится некомфортный северо-западный ветер, порывы которого могут достигать штормовых.

В Киеве ожидается ветер и похолодание. В дневные часы местами возможны небольшие осадки: дождь, местами с мокрым снегом. Температура воздуха завтра снизится до 3-5 градусов тепла, а завершится февраль ясной, но прохладной погодой — в воскресенье в столице ожидается 2-3 тепла.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань сообщал, что весна не спешит радовать украинцев погодой, в первые дни ожидаются морозы — температура воздуха может опускаться до 7 градусов.

Напомним, синоптики дали детальный прогноз погоды на ближайшие 90 дней. Весна в этом году будет поздней, а лето ранним — жара начнется в середине мая. Погода в Украине 8 марта будет продиктована волной похолодания. Температура воздуха опустится днем до -3 градусов.

В Украине 25 и 26 февраля резко потеплеет на западе и юго-западе страны ожидается до +16 градусов. В то время как в восточных и северных регионах — может похолодать до минус 15.