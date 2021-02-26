Президент Владимир Зеленский отстранил на месяц главу Конституционного суда Украины (КСУ) Александра Тупицкого.
Об этом говорится в указе президента Украины №79/2021 от 26 февраля. В документе указано, что речь идет о должности судьи КСУ.
Судья КСУ будет отстранен с должности с воскресенья, 28 февраля.
«Отстранить Тупицкого Александра Николаевича от должности судьи Конституционного суда Украины с 28 февраля 2021 года сроком на один месяц», – указано в документе.
Как мы уже рассказывали ранее, государственное бюро расследований сообщило о подозрении председателю Конституционного суда Александру Тупицкому.
А также, глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий проиграл судебное дело против Управления госохраны, сотрудники которого не пускали его в здание КСУ.