Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ относительно отдельных мероприятий, направленных на деоккупацию и реинтеграцию Крымского полуострова.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский сообщил, что правительству поручили организацию и запуск «Крымской платформы», а также реализацию мероприятий по развитию и поддержке крымскотатарского языка, культуры и защите прав жителей временно оккупированного Крыма:

«Я искренне верю, что наступит день, когда я смогу отменить собственный указ просто потому, что он потеряет актуальность и Крым вернется в состав Украины».

Как сообщалось ранее, ровно 7 лет тому оккупанты подняли российский флаг над зданием Верховного совета в Крыму. После этого был закрыт въезд со стороны материковой Украины. 26 февраля официально признано Днем крымского сопротивления российской оккупации. За эти 7 лет в Крыму назрел ряд проблем: с полуострова время от времени выезжают переселенцы, остро стоит проблема воды.

Накануне вице-спикер Государственной думы Российской Федерации Петр Толстой на зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ заявил, что оккупированный Крым и Севастополь никогда не вернутся в состав Украины.