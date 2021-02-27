На следующем заседании Совета нацбезопасности и обороны планируется заслушать отчеты Генпрокуратуры, СБУ, МВД по делам, касающихся дезертирства и госизмене. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» в пятницу. По словам Данилова, правоохранительные ведомства должны будут объяснить, почему до сих пор не расследованы дела, касающиеся дезертирства и госизмене, которые произошли после начала агрессии России против Украины. «Мы хотим услышать, почему они столь долгий срок находятся в каком-то неизвестном процессе. То есть процесс известен с точки зрения юриспруденции, но нет ответа обществу — почему за шесть-семь лет нет точки в этих делах ». Как сообщалось, в начале февраля на заседании СНБО было принято решение о введении санкций против народного депутата из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» и соратника пророссийского политика Виктора Медведчука Тараса Козака и восьми юридических лиц. Санкции предусматривают блокировки телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik, формальным собственником которых является Козак. 19 февраля СНБО ввела санкции против народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Напомним, Данилов отреагировал на запуск нового канала «медиахолдинга Медведчука».

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