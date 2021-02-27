Самолет авиакомпании SkyUp с Украинской на борту, совершавший рейс из Занзибара в Киев, вылетел из аэропорта Луксора лишь около 9 утра. Три часа дозаправки превратились в 15 часов ожидания. Как сообщил авиаперевозчик, самолет через 3:00 будет в Киеве.

Как сообщал «Главком» ранее, рейс SkyUp Airlines PQ 6974 Занзибар — Киев, который сделал плановую остановку на дозаправку в Луксоре (Египет) и задерживается в этом аэропорту по техническим причинам. Авиаперевозчик отмечал, что вылет рейса Занзибар — Киев запланировано на субботу, 27 февраля, в 6:30 по местному времени, но самолет вылетел только около 9 утра по киевскому времени.Напомним, рейс PQ 6972 Занзибар-Киев авиакомпании SkyUp не вылетел из Занзибара 13 февраля по техническим причинам. Турецкая сторона дала необходимое разрешение, чтобы самолет с украинскими из Занзибара сел в Анталье. Как сообщалось, почти 180 туристов третьи сутки не могут вернуться в Украину из Танзании. В течение 13-15 февраля представители компании SkyUp вели переговоры с авиационными органами стран, чтобы получить разрешения на пролет в их воздушном пространстве. В авиакомпании сообщили, что технически самолет готов совершить рейс в любую минуту.