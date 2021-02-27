Начало марта может стать для гривны периодом стабильности. Новостной баланс позволит украинском не увидеть курс 30 грн за доллар, но и не поддержит национальную валюту. На следующей неделе курс продажи наличного доллара составит 27,85-28,05 грн. Наличный евро будут покупать в среднем по 33,60-33,8 грн, продавать — по 34-34,20 грн. Такой прогноз дал Максим Орищак, аналитик компании «Центр биржевых технологий». Тем, кому нужно перевести гривну в иностранную валюту, эксперт советует диверсифицировать вложения — то есть частично покупать доллар, а частично евро. На курс, по словам Орищак, пока равносильно влияют следующие основные факторы:

низкий спрос на валюту через умеренную деловую активность в стране;

неготовность МВФ выделять транш Украине;

вывода капитала из Украины рядом лиц и компаний по политическим причинам;

начало нового месяца — период без излишков предложения валюты на межбанке.

«Из внешних событий умеренную стабильность валют развивающихся стран, гарантирует коррекция цен мировых инвестиционных гигантов — падают основные фондовые индексы США, золото, криптовалюта. То есть пока все активы попали под распродажи — гривневые спекулянты могут находиться в состоянии неопределенности, не до конца понимая силу влияния этого события на экономику Украины », — добавил Орищак. Напомним, конец февраля будет одним из самых активных периодов за все месяц на валютном рынке. Ожидается довольно неплохая статистика торгов в пределах до $ 190 млн при осуществлении до 600 сделок.