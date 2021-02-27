Украина рассматривает возможность возобновления экспорта электроэнергии в Молдову, однако пока тариф на подачу включать «зеленый» квазиподаток. Об этом сказал народный депутат Украины, председатель комитета Верховной рады по вопросам энергетики и вопросам ЖКХ Андрей Герус во время онлайн-обсуждение «Украина-Молдова: энергетический измерение региональной безопасности». «Потенциал поставок электроэнергии из Украины в Молдову может быть особенным. Это будет, если тариф будет снижаться или мы примем политическое решение, что для экспорта электроэнергии у нас не будет «зеленого» квазиналога в тарифе (на поставку — ред.) Именно на передачу электроэнергии. Такие варианты обсуждаются и мы будем искать решение », — сказал Герус. Нардеп добавил, что синхронные процессы в двух странах по присоединению к европейской сети могут в будущем создать условия взаимопомощи между странами в случае возникновения проблемных ситуаций с поставками. «У нас идет сейчас процесс объединения с европейскими энергосетями. В 2023 мы планируем и хотим присоединиться и синхронизироваться. Мы знаем, что такие процессы идут и в Молдавии и такие двусторонние процессы обеспечат гибкость, в случае каких-то проблем », — добавил он. Напомним, в среду, 24 февраля, в рамках онлайн-дискуссию, которую провел «Главком», эксперты из Украины и Молдовы обсудили перспективы сотрудничества в энергетической сфере. Как отмечалось, правительство по требованию ЕС обязался ввести более жесткий контроль за злоупотреблениями на рынках электроэнергии и газа. Наказание за такие нарушения предусмотрены в Соглашении об ассоциации Украины с ЕС. Но при принятии закона о рынке электроэнергии наш парламент почему-то проигнорировал один из важных регламентов ЕС об уголовной ответственности за злоупотребление и оставил лазейку для ловких дельцов.

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