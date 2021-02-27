Торговая сеть по продаже мебели и товаров для дома Ikea сделала платным самовывоз товаров. Стоимость доставки в пункты выдачи заказов до 30 кг составляет ₴ 39, более 30 кг — ₴ 59. Об этом говорится на сайте Ikea в Украине. На сегодняшний день в Киеве работают четыре пункта выдачи заказов:

ул. Здолбуновская, 17 (ТЦ «Aшан Рив Гош»);

Кольцевая дорога, 1В (ТЦ «Метро Кэш энд Керри»);

ул. Берковецкая, 6Д (ТРЦ «Lavina»);

проспект Степана Бандеры, 36 (ТРЦ «Blockbuster Mall»).

При этом стоимость доставки в поштоматы осталась на уровне ₴ 39. Напомним, 1 февраля магазин Ikea в Киеве был официально открыт с участием мэра Виталия Кличко. Первый магазин шведского мебельного гиганта Ikea в Украине открылся в ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве. Через большой интерес в супермаркет администрация вынуждена была ввести предварительную запись для желающих посетить магазин. При регистрации нужно указать свой номер телефона. Когда в магазине освобождается место, приходит SMS-сообщение с приглашением зайти.

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