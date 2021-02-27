Торговая сеть по продаже мебели и товаров для дома Ikea сделала платным самовывоз товаров. Стоимость доставки в пункты выдачи заказов до 30 кг составляет ₴ 39, более 30 кг — ₴ 59. Об этом говорится на сайте Ikea в Украине. На сегодняшний день в Киеве работают четыре пункта выдачи заказов:
- ул. Здолбуновская, 17 (ТЦ «Aшан Рив Гош»);
- Кольцевая дорога, 1В (ТЦ «Метро Кэш энд Керри»);
- ул. Берковецкая, 6Д (ТРЦ «Lavina»);
- проспект Степана Бандеры, 36 (ТРЦ «Blockbuster Mall»).
При этом стоимость доставки в поштоматы осталась на уровне ₴ 39. Напомним, 1 февраля магазин Ikea в Киеве был официально открыт с участием мэра Виталия Кличко. Первый магазин шведского мебельного гиганта Ikea в Украине открылся в ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве. Через большой интерес в супермаркет администрация вынуждена была ввести предварительную запись для желающих посетить магазин. При регистрации нужно указать свой номер телефона. Когда в магазине освобождается место, приходит SMS-сообщение с приглашением зайти.