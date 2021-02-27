Около половины населения Израиля получило прививку от Covid-19 одной из утвержденных в стране вакцин. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Синьхуа. «Количество людей, получивших прививки от Covid-19 в Израиле достигла 4649709. Таким образом, с начала кампании вакцинации 20 декабря 2020, Израиль вакцинировал около 50% своего населения, численность которого составляет 9300000», — говорится в материале Отмечается, что в настоящее время в Израиле остается 40445 активных случаев инфицирования Covid-19, а всего с начала пандемии подтвердили в 769 971 израильтянина. За сутки количество смертей возросло до 5694, а количество больных в тяжелом состоянии уменьшилась до 738. Напомним, 25 февраля, в Киеве начался процесс вакцинации против Covid-19 вакциной Oxford / AstraZeneca (Covishield). Первым вакцинированы стал заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии для инфекционных больных Александровской клинической больницы Алексей Куценко. Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки, 25 февраля, коронавирусной болезнь обнаружили в 8003 человек. Также 4244 пациентов выздоровели, а 146 — умерли от осложнений. В больницы попали 2762 человек. С начала пандемии украинские медики обнаружили 1333844 случаев Коронавирусная заболевания. Из них 1163555 пациентов выздоровели, а 25742 — умерли от осложнений Covid-19. Осуществлен тестирований за сутки — 78 264 (в том числе методом ПЦР — 36809, методом ИФА — 16271, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 25184).

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